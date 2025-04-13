Панарин обратился с просьбой к ФНС из-за долга

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!» обратился с просьбой к Федеральной налоговой службе (ФНС) России из-за долга.

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«Не наказывайте меня. Налоги капают, пени капают. Деньги есть, все заплачу. Просто не могу сейчас», — заявил хоккеист. Он объяснил, что ему нужно изменить информацию в «Госуслугах», чтобы оплатить долг, однако он сможет сделать это только по возвращении в Россию.

3 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Панарин задолжал российской налоговой. Сумма составила 75 тысяч рублей.

Среднегодовая сумма контракта Панарина с «Рейнджерс» составляет 11,6 миллиона долларов. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.