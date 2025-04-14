Овечкин забросил 896-ю шайбу, обновив свой же рекорд

Российский нападающий "Вашингтона" обновил свой же рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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"Вашингтон" на домашней арене встречался с "Коламбусом", от которого совсем недавно потерпел крупное поражение. В той встрече за "Кэпиталз" не играл их лидер - россиянин Александр Овечкин.

На этот раз рекордсмен НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах вышел на лед. Но "столичным" это не помогло - они снова проиграли - 1:4.

Единственную шайбу у хозяев забросил Овечкин, который обновил свой же рекорд. Теперь на его счету 896 шайб, и он оторвался от канадца Уэйна Гретцки уже на два гола.