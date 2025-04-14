Кучеров вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки сезона в НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров практически гарантировал себе звание лучшего бомбардира нынешнего сезона в Национальной хоккейной лиге.

© Российская Газета

"Молнии" о очередном матче регулярного чемпионата встречались с "клинками" из Баффало и добились победы со счетом 7:4.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров. Также он добавил к этому результативную передачу.

За два матча до окончания регулярки Кучеров набрал 119 очков (36 шайб и 83 голевые передачи). В споре лучших бомбардиров сезона он опережает канадца Натана Маккиннона из "Колорадо" (116 очков). Но лидер "лавин" пропустил два последних матча своей команды и вряд ли сыграет в заключительной игре против "Анахайма".

"Тампа-Бэй" еще проведет две встречи.

Кучеров уже дважды становился лучшим бомбардиром сезона. Впервые это произошло в 2019-м, а также в прошлом сезоне.