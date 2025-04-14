Овечкин прокомментировал последние неудачи "Вашингтона"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин высказался о двух подряд поражениях своей команды от "Коламбуса".

"Вашингтон" в двух последних играх уступил "Коламбусу" с общим счетом 1:11. Однако, несмотря на столь неутешительную статистику, лидер столичной команды Александр Овечкин считает, что его "Кэпиталз" показывали неплохую игру, но подвела реализация моментов.

В ночь на воскресенье команда Овечкина проиграла 1:4, а сам форвард стал автором единственной шайбы.

"Мы неплохо сыграли в двух периодах, у нас были моменты, но бывают дни, когда шайба просто не идет в ворота. В игре "Вашингтона" были положительные моменты, мы их держим в голове и идем вперед", - сказал он после матча.

Овечкин добавил, что с одной заброшенной шайбой в двух играх трудно добиваться побед.

Капитан "Вашингтона" подчеркнул, что в плей-офф реализация созданных моментов будет иметь ключевое значение.