Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможной серии матчей между сборными России и США по хоккею. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили идею проведения матчей между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.

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«Президент же всё озвучил. Какие тут могут быть сомнения? Конечно, здорово, что сыграют сильнейшие хоккеисты России и США. Любой формат важен и интересен. Думаю, здесь спортивный принцип не так важен, как сам факт проведения матча», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что возможными городами проведения подобных матчей являются Вашингтон и Санкт-Петербург.