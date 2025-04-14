«Ак Барс» победил «Динамо» во втором подряд матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Дмитрий Кателевский и Альберт Яруллин.

«Ак Барс» одержал вторую подряд победу в серии 1/4 финала, счет в которой стал 2-0. Следующие два матча состоятся в Казани 16 и 18 апреля.

В первом раунде плей-офф Континентально хоккейной лиги (КХЛ) столичное «Динамо» обыграло петербургский СКА со счетом 4-2. «Ак Барс» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» (4-3).