Россиянин Тренин сломал лицевую кость игроку «Ванкувера»

Яков Тренин сломал лицевую кость игроку «Ванкувера», ударив лежащего хоккеиста после драки
Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет сообщил, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин сломал лицевую кость защитнику Дереку Форборту. В третьем периоде состоялась драка между хоккеистами, после того как оба упали на лёд, а линейный арбитр вмешался в драку, Тренин нанёс удар по лежачему игроку «Ванкувера». Форборт покинул площадку в сопровождении врача команды, а позднее у него был диагностирован орбитальный перелом.
«Очевидно, что он выбыл до конца сезона, а дальше мы будем действовать по обстоятельствам. Существует определённый кодекс чести. В будущем мы разберёмся с такими вещами», – цитирует Токкета пресс-служба клуба.
Тренин получил малый штраф за зачинщика потасовки и дисциплинарный штраф до конца игры как агрессор в драке.