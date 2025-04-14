Россиянин Тренин сломал лицевую кость игроку «Ванкувера»

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет сообщил, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин сломал лицевую кость защитнику Дереку Форборту. В третьем периоде состоялась драка между хоккеистами, после того как оба упали на лёд, а линейный арбитр вмешался в драку, Тренин нанёс удар по лежачему игроку «Ванкувера». Форборт покинул площадку в сопровождении врача команды, а позднее у него был диагностирован орбитальный перелом.

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«Очевидно, что он выбыл до конца сезона, а дальше мы будем действовать по обстоятельствам. Существует определённый кодекс чести. В будущем мы разберёмся с такими вещами», – цитирует Токкета пресс-служба клуба.

Тренин получил малый штраф за зачинщика потасовки и дисциплинарный штраф до конца игры как агрессор в драке.