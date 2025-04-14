Рыбин назвал тренера сборной России на серию матчей против США

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о возможной серии матчей между сборными России и США. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью в «Матч ТВ».

Предполагается, что игры пройдут в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

— Билл Дэйли (вице-комиссионер НХЛ — «Спорт День за Днем») сказал, что такие матчи пока не рассматриваются. Я так понимаю, что на них пока нет времени. Безусловно, будет огромный ажиотаж для всего хоккея. Хочется верить в это, — сказал Максим Рыбин.

— Кто должен возглавить сборную России, если они состоятся?

— Я так понимаю, что тренером является Жамнов. Его никто не снимал. Я думаю, что будет Жамнов.

— Справедливо ли, что в России для игр выбран Петербург, а не Москва?

— Можно взять с позиции того, что «СКА Арена» в Петербурге может принять 23 тысячи зрителей. Если люди из Москвы проведут небольшой уикенд в Питере, то это пойдет только всем на пользу.