Третьяк о женском хоккее в России: «В 90-х это был экзотический спорт, теперь он набирает популярность. Это и олимпийская дисциплина, и инструмент популяризации здорового образа жизни»
Владислав Третьяк оценил популярность женского хоккея в России.
Вчера завершился сезон в Женской хоккейной лиге. Победителем стала «Агидель» из Уфы.
«Этот сезон – особенный, он прошел под знаком празднования 30-летия женского хоккея в России. В начале 90-х это был экзотический вид спорта, а теперь он набирает популярность в самых разных уголках нашей страны. ФХР продолжит работу по развитию женского хоккея. Это и олимпийская дисциплина, и перспективный инструмент популяризации здорового образа жизни. Ведь приобщая прекрасный пол к нашему виду спорта, мы вносим свой вклад в исполнение стратегической цели о вовлечении как можно большего числа соотечественников в занятия физической культурой. Мы продолжим улучшать и совершенствовать систему российского женского хоккея. В завершившемся сезоне удалось добиться немалых свершений в деле улучшения спортивной подготовки, а также улучшения освещения чемпионата, повышения качества трансляций», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.