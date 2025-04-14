Подсчитано, сколько Овечкину осталось голов, чтоб побить еще один рекорд Гретцки

Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забросить 49 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в учетом и регулярных чемпионатов, и плей-офф.

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На счету Гретцки — 1016 шайб за всю карьеру в НХЛ. Овечкин идет вторым по этому показателю, на его счету 968 голов с учетом и «регулярок», и плей-офф.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб в текущем сезоне.

В следующем матче «столичные» сразятся с «Нью-Йорк Айлендерс», матч состоится 16 апреля. «Коламбус» сыграет с «Филадельфией Флайерз» в тот же день.