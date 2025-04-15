Футболист Миранчук: все в «Атланте» обсуждали рекорд Овечкина

Полузащитник футбольного клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, смотрел ли он матч, в котором российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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— Смотрел матч с рекордом Овечкина?

— Матч не смотрел. Я с хоккеем не очень близок, не сложилось. Один раз в детстве был на хоккее, не пошло. По поводу Овечкина, то невозможно не знать, не услышать. У нас все в команде обсуждали, даже подходили, не то, что поздравляли, а говорили, что круто (улыбается).

Сравнивают его не с Джорданом, потому что у него [карьера] была и вверх, и вниз, а с Леброном, у которого на протяжении 20 лет ровная карьера, как и у Овечкина. Его ставят на такой высокий ранг. Я с ним не знаком, никогда не пересекались, может, потом будет такая [возможность], — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Fonbet.

Овечкин забросил рекордную, 895-ю шайбу, 6 апреля, в матче, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».