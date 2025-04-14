Овечкин прокомментировал возможный матч КХЛ и НХЛ

Российский хоккеист и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил интерес к участию в возможном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

© m24.ru

Как отметил спортсмен, поднимать тему потенциальной игры лучше в разговоре не с хоккеистами, а с руководителями лиг, поскольку именно последние будут принимать решение о проведении и формате матча.

"У всех свое расписание, это нужно сделать в кратчайшие сроки, может быть, через год – через два", – отметил Овечкин.

Также нападающий рассказал, что когда установил новый рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ, прослезился, вспомнив о брате и отце. Овечкин пояснил, слезы радости были на его лице, когда он общался с командой в раздевалке и дома с семьей.

"Я не могу сказать, что я прям рыдал. Но слезы проходили, ком в горле был. Я считаю, что это нормально. Все-таки если вспомнить папу, брата и всех своих родных, кто за меня переживал, то ком к горлу обязательно подойдет, захочется пустить слезу", – добавил он.

Помимо этого, россиянин прокомментировал возможность обойти канадца Уэйна Гретцки по числу голов во всех матчах НХЛ, включая встречи розыгрыша Кубка Стэнли.

По словам Овечкина, в данный момент он не знает, сможет ли покорить рекорд Гретцки, который за свою карьеру забил 1016 голов. Он добавил, что главная задача сейчас – хорошо выступить в плей-офф.

Относительно вопроса продления действующего контракта с "Вашингтоном" хоккеист отметил, что однозначно ответить не может. Его дальнейшая карьера будет зависеть от здоровья.

"Не знаю, тяжело сказать, все-таки мне будет 40 лет в сентябре. <…> Будем смотреть и будем действовать по ситуации", – заявил он.

Идею о проведении матчей КХЛ и НХЛ обсуждали президент США Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонных переговоров 18 марта. Позже министр спорта России Михаил Дегтярев подтвердил возможность проведение игр и уточнил, что идея уже прорабатывается.

Встречи российских и американских хоккеистов могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. По словам главы Минспорта РФ, сложность проведения матчей заключается в составлении календарей, поскольку НХЛ и КХЛ являются коммерческими организациями.

Кроме того, отметил Дегтярев, Овечкин сможет сыграть в рамках встреч лиг. Он заявил, что спортсмен захочет посетить "родные места".