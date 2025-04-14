Овечкин признался, что не смог сдержать слез, побив рекорд Гретцки
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин признался, что не смог сдержать слез, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
"Не то чтобы я плакал, но слезы радости были, конечно", - рассказал форвард в беседе с журналистами. "Если вспомнить и папу, и всех своих родных, которые за меня переживали, и брата, конечно, подойдет ком к горлу и захочется пустить слезу. Это нормально", - подчеркнул он.
Овечкин довел число заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ уже до 896 и обновил собственный рекорд по этому показателю. 6 апреля он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4) и опередил канадского форварда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.