Американский хоккеист забросил 400 шайб в НХЛ быстрее Овечкина

Американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился голом во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Игра завершилась победой канадцев со счетом 4:0, а для нападающего эта шайба стала 400-й в НХЛ. Для достижения этой отметки Мэттьюсу потребовалось 628 матчей.

Американец забросил 400 шайб в НХЛ быстрее российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который оформил 400-й гол в 634-й игре в лиге. Лидером по скорости достижения этого рубежа является канадец Уэйн Гретцки. Ему понадобилось провести 436 матчей, чтобы забросить 400 шайб.

6 апреля Овечкин превзошел Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. После этого Гретцки заявил: «Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд».