Демидов признан первой звездой матча против «Чикаго»

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов признан первой звездой матча регулярного сезона НХЛ против «Чикаго».

© Матч ТВ

19‑летний форвард в своем дебютном матче в лиге забил гол и отдал результативную передачу. Основное время и овертайм встречи в Монреале завершились со счетом 3:3, в серии буллитов победил «Чикаго».

Второй звездой матча стал нападающий «Чикаго» Франк Назар. Он набрал два очка (1+1) и реализовал победный буллит.

Третьей звездой встречи признали защитника «Чикаго» Алекса Власика.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ньюхук, 6:00. Демидов, 13:32. Слафковский, 57:03 (бол.). — Бертуцци, 18:40 (бол.). Назар, 36:41 (бол.). Райхель, 45:39.

Победный буллит: Назар