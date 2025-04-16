В плей-офф НХЛ неизвестен только один участник

В ночь с 15 на 16 апреля мск «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил на выезде «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:0.

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Благодаря этому занимающий девятое место в Восточной конференции «Коламбус» продолжил борьбу за попадание в плей-офф НХЛ, набрав два очка победой в основное время и сократив отставание от «Монреаль Канадиенс». В активе находящихся на восьмом месте «Канадиенс» 89 очков после 81 матча, «Блю Джекетс» набрали 87 очков в 81 матче, обоим клубам осталось провести по одной игре. Соотношение побед в основное время ничейное — 29-29, побед в основное время и овертаймах — 37-33 в пользу «Монреаля».

Таким образом, «Канадиенс» для гарантии выхода в плей-офф достаточно набрать хотя бы одно очко в матче на своём льду с «Каролиной Харрикейнс» в ночь с 16 на 17 апреля мск. «Коламбусу» для выхода в плей-офф необходимо дома побеждать в основное время «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь с 17 на 18 апреля мск и надеяться на поражение «Монреаля» в основное время — только в этом случае клуб из штата Огайо догонит канадцев по очкам (по 89) и сможет опередить по дополнительным показателям (победы в основное время — 30-29).

Все остальные участники плей-офф НХЛ в обеих конференциях к этому моменту уже определились.