"Локомотив" вышел вперед в серии 1/4 финала Кубка Гагарина против "Авангарда"

Ярославский "Локомотив" вышел вперед в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с омским "Авангардом". В гостях волжане выиграли третий матч противостояния 6:2 и теперь ведут с общим счетом 2-1. Напомним, все серии в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжаются до четырех побед.

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В первом матче на своем льду "Локомотив", к слову, победитель регулярного чемпионата КХЛ, уступил "Авангарду" 1:4. Возможно, сказался небольшой простой "железнодорожников: в 1/8 финала ярославцы провели на два матча меньше, чем омичи.

Так или иначе, уже во второй игре "Локомотив" вернулся, добыв уверенную победу 4:1. Канадский наставник "Авангарда" Ги Буше тогда сказал, что у соперника - потрясающая команда, а у его подопечных не получалось ничего.

Третий матч стал словно продолжением второго несмотря на переезд серии в Омск. Да, при счете 1:2 "Авангард" давил, но гости спокойно выдержали этот натиск, а затем нанесли ответный, тройной удар, забросив три шайбы за три минуты.

Омичи не сдались, уже за семь минут до конца третьего периода сняв вратаря, но это не сильно помогло. Хоккеисты "Локо" отличились еще дважды, тогда как хозяева забросили лишь одну шайбу. Дубль у ярославцев оформил Максим Березкин.

- Не согласен, что это было продолжение второго матча, - сказал сразу после игры главный тренер "Авангарда". - Первые два периода мы действовали очень хорошо. Но отскоки были не в нашу пользу. У соперника еще не было 20 бросков створ, а они уже имели четыре заброшенные шайбы. Понимаем, что нам противостоит серьезный соперник, но у нас тоже хорошая команда. Просто удача была не на нашей стороне.

Немного забавный комментарий, если учесть, что первая шайба влетела в ворота "Локомотива" по непостижимой траектории после тройного рикошета.

В любом случае, перед Буше стоит задача придумать какое-то противоядие ярославскому хоккею. То, что есть, пока не помогает. Четвертый матч серии состоится завтра, также в Омске.