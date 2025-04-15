Демидов высказался о своем дебюте в НХЛ

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов высказался о своем дебюте в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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«Как сложилась игра? Наверное, хорошо. Это был позитивный опыт. В первых двух периодах все складывалось неплохо, но в третьем, видимо, я подустал из-за перелета и смены часовых поясов. Если бы мы выиграли, то сказал бы, что все отлично», – приводит слова Демидова пресс-служба НХЛ.

Демидов также отметил позитивную реакцию трибун на его появление, заявив, что почувствовал, что его любят.

Демидов на прошлой неделе присоединился к «Монреалю» после сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА.

Сегодня форвард сыграл свой дебютный матч за канадский клуб в НХЛ, в котором отметился голом и результативной передачей в ворота «Айлендерс» и был признан первой звездой.

В 2024 году нападающий был задрафтован «Канадиенс» под общим 5-м номером. Ранее сообщалось, что Демидов заключил с «Монреалем контракт новичка, который будет рассчитан до конца сезона-2026/27.