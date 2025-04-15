Ротенберг отреагировал на дебютный матч Ивана Демидова за «Монреаль»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на дебютный матч 19-летнего нападающего Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс».

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«Ваня, мы тобой гордимся! Только вперёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в матче с «Чикаго Блэкхоукс» набравший два очка (1+1) Демидов выполнил три броска в створ ворот соперника и один силовой приём, также на его счету одна потеря и показатель полезности «+1», игровое время Ивана в итоге составило 16.56.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3 Б).