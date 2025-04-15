Милонов предложил провести матч между КХЛ и НХЛ в Санкт-Петербурге

Зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции «Единая Россия» Виталий Милонов выступил с инициативой организовать выставочный матч между командами Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги в Санкт-Петербурге, а не в Москве.

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Он уверен, что Санкт-Петербург способен организовать соревнования на самом высоком уровне и является подходящим местом не только для спортивных мероприятий, но и для культурных событий.

Люди хоть увидят нормальный город, а то же многие из хоккеистов и в местах нормальных не были, все ходят бедные по своим филадельфиям гамбургеры с картошкой фри едят. А так хоть корюшку покушают, сказал Милонов в разговоре с «РБ Спорт».

Ранее первый зампред Комитета ГД по международным делам, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Журова прокомментировала возможность проведения хоккейного матча между сборными России и США. По её мнению, это событие станет ещё одним шагом к укреплению связей между государствами.