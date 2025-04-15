Фетисов рассказал, при каком условии канадцы могут возненавидеть Демидова

Фетисов рассказал, при каком условии канадская публика может возненавидеть Демидова
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал, как нужно себя вести нападающему Ивану Демидову во время игры за «Монреаль Канадиенс».
«19 лет — это возраст мужчины, и если он сейчас не справится с этим давлением, то он не справится с ним никогда. Да, Монреаль — это город, где тебя или будут бесконечно любить, если ты будешь хорошо играть в каждом игровом отрезке, или ненавидеть, если у тебя большая перспектива, а ты играешь спустя рукава. Всё, что надо, — это выходить и в каждом отрезке отдаваться на 100%. Болельщики там знающие, требовательные. Если он приехал туда с нужным настроем, то поддержка трибун ему будет обеспечена», — приводит слова Фетисова ТАСС.