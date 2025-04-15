64 россиянина сыграли в этом сезоне НХЛ. В прошлом чемпионате было 66, рекорд – 72

Sports.ru

64 россиянина провели хотя бы 1 матч в этом сезоне НХЛ.

Подсчитано, сколько россиян сыграли в этом сезоне НХЛ
© Sports.ru

Сегодня нападающий Иван Демидов дебютировал в лиге за «Монреаль», защитник Кирилл Кудрявцев – за «Ванкувер».

В прошлом сезоне сыграли в общей сложности 66 россиян, а рекорд был установлен в сезоне-2000/01 (72).

В сезоне-2024/25 сыграли следующие игроки из России:

Вратари (12): Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба – «Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Илья Самсонов («Вегас»), Иван Федотов («Филадельфия»), Ярослав Аскаров, Александр Георгиев, Георгий Романов (все – «Сан-Хосе»).

Защитники (16): Иван Проворов («Коламбус»), Павел Минтюков («Анахайм»), Илья Любушкин («Даллас»), Михаил Сергачев («Юта»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Александр Романов («Айлендерс»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Егор Замула («Филадельфия»), Никита Задоров («Бостон»), Даниил Мироманов («Калгари»), Александр Алексеев («Вашингтон»), Даниил Мисюль («Бостон»), Шакир Мухамадуллин («Сан-Хосе»), Кирилл Кудрявцев («Ванкувер»).

Форварды (36): Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Матвей Мичков, Никита Гребенкин (оба – «Филадельфия»), Максим Цыплаков («Айлендерс»), Валерий Ничушкин, Никита Прищепов (оба – «Колорадо»), Кирилл Капризов, Яков Тренин (оба – «Миннесота»), Евгений Малкин, Василий Пономарев (оба – «Питтсбург»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко (оба – «Сент-Луис»), Андрей Свечников («Каролина»), Александр Овечкин, Иван Мирошниченко (оба – «Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Детройт»), Владислав Наместников и Никита Чибриков (оба – «Виннипег»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов (все – «Коламбус»), Илья Михеев («Чикаго»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев (оба – «Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас»), Даниил Гущин, Клим Костин, Николай Коваленко (все – «Сан-Хосе»), Марат Хуснутдинов, Георгий Меркулов (оба – «Бостон»), Федор Свечков, Григорий Денисенко (оба – «Нэшвилл»), Иван Демидов «Монреаль».

Хоккей
Павел Минтюков
Егор Замула
Никита Чибриков
Иван Мирошниченко
Матвей Мичков
Георгий Романов
Ярослав Аскаров
Кирилл Марченко
Василий Пономарев
Даниил Мироманов
Георгий Меркулов
Даниил Гущин
Василий Подколзин
Максим Цыплаков
Петр Кочетков
Илья Любушкин
Артем Зуб
Иван Федотов
Андрей Свечников
Яков Тренин
Алексей Торопченко
Никита Задоров
Михаил Сергачев
Игорь Шестеркин
Семен Варламов
Илья Самсонов
Иван Барбашев
Григорий Денисенко
Андрей Кузьменко
Павел Дорофеев
Даниил Тарасов
Владислав Гавриков
Александр Георгиев
Николай Коваленко
Клим Костин
Иван Проворов
Дмитрий Воронков
Кирилл Капризов
Владислав Наместников
Дмитрий Куликов
Илья Сорокин
Евгений Малкин
Владимир Тарасенко
Иван Демидов
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Александр Алексеев
Валерий Ничушкин
Александр Романов
Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
Евгений Дадонов
Илья Михеев