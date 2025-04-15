Подсчитано, сколько россиян сыграли в этом сезоне НХЛ

64 россиянина провели хотя бы 1 матч в этом сезоне НХЛ.

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Сегодня нападающий Иван Демидов дебютировал в лиге за «Монреаль», защитник Кирилл Кудрявцев – за «Ванкувер».

В прошлом сезоне сыграли в общей сложности 66 россиян, а рекорд был установлен в сезоне-2000/01 (72).

В сезоне-2024/25 сыграли следующие игроки из России:

Вратари (12): Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба – «Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Илья Самсонов («Вегас»), Иван Федотов («Филадельфия»), Ярослав Аскаров, Александр Георгиев, Георгий Романов (все – «Сан-Хосе»).

Защитники (16): Иван Проворов («Коламбус»), Павел Минтюков («Анахайм»), Илья Любушкин («Даллас»), Михаил Сергачев («Юта»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Александр Романов («Айлендерс»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Егор Замула («Филадельфия»), Никита Задоров («Бостон»), Даниил Мироманов («Калгари»), Александр Алексеев («Вашингтон»), Даниил Мисюль («Бостон»), Шакир Мухамадуллин («Сан-Хосе»), Кирилл Кудрявцев («Ванкувер»).

Форварды (36): Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Матвей Мичков, Никита Гребенкин (оба – «Филадельфия»), Максим Цыплаков («Айлендерс»), Валерий Ничушкин, Никита Прищепов (оба – «Колорадо»), Кирилл Капризов, Яков Тренин (оба – «Миннесота»), Евгений Малкин, Василий Пономарев (оба – «Питтсбург»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко (оба – «Сент-Луис»), Андрей Свечников («Каролина»), Александр Овечкин, Иван Мирошниченко (оба – «Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Детройт»), Владислав Наместников и Никита Чибриков (оба – «Виннипег»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов (все – «Коламбус»), Илья Михеев («Чикаго»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев (оба – «Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас»), Даниил Гущин, Клим Костин, Николай Коваленко (все – «Сан-Хосе»), Марат Хуснутдинов, Георгий Меркулов (оба – «Бостон»), Федор Свечков, Григорий Денисенко (оба – «Нэшвилл»), Иван Демидов «Монреаль».