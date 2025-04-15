Каменский высказался о вероятной победе Кучерова в бомбардирской гонке НХЛ

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о вероятной победе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в бомбардирской гонке НХЛ.

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«Кучеров уже много сезонов своими результатами подтверждает, что он — лучший. В нынешнем сезоне, надеюсь, он снова будет лучшим и ему дадут «Харт Трофи». В прошлом сезоне непонятно почему ему не дали, признав лучшим Маккинона. Хочу поздравить Никиту. Так держать! Пусть продолжает радовать своих болельщиков и команду голами. Пожелаю успехов в плей-офф и победы в Кубке Стэнли», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Никита Кучеров (119) опережает лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккинона (116) в списке бомбардиров НХЛ на три очка.