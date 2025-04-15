Генменеджер «Сибири» высказался о будущем Широкова в клубе

Генменеджер «Сибири»: «Широков не планирует вешать коньки на гвоздь в ближайшее время. Мы в диалоге, постараемся сохранить капитана на следующий год»
Генменеджер «Сибири» высказался о будущем Сергея Широкова в клубе.
«Мы разговаривали с Сергеем, как и с его агентами. Он не планирует в ближайшее время вешать коньки на гвоздь. Насколько понимаем, ему очень понравился Новосибирск, ему очень понравилось здесь выступать. Так что мы сейчас в диалоге, постараемся сохранить нашего капитана на следующий год», – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.
39-летний Сергей Широков набрал 39 (19+20) очков в 62 играх регулярки-2024/25.