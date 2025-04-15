В ЦСКА назвали провокацией информацию о смене тренера

В хоккейном клубе ЦСКА назвали провокацией слухи о том, что ведется поиск кандидата на пост главного тренера команды. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте.

«В настоящее время главный тренер команды Илья Петрович Воробьев имеет действующий контракт и исполняет свои обязанности. Поэтому сообщения о каких-либо переговорах являются провокацией и не соответствуют действительности», — говорится в тексте сообщения.

Также уточняется, что итоги сезона будут подведены на заседании наблюдательного совета в конце мая.

Ранее Telegram-канал «Хоккейная правда» сообщал, что президент коллектива Игорь Есмантович видит в следующем сезоне в роли главного тренера команды Сергея Федорова.

В текущем сезоне ЦСКА покинул плей-офф по итогам первого раунда, уступив минскому «Динамо».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.