Юдин: Демидов уехал из КХЛ, потому что его били головой об лед

Бывший игрок СКА и сборной России Александр Юдин прокомментировал дебют нападающего Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс» в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), где новичок клуба набрал 2 (1+1) очка.

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