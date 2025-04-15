Реакция Америки на яркий дебют Демидова в НХЛ

Ивана уже называют потенциально самым талантливым тинейджером «Монреаля» за более чем пять десятилетий и предвкушают битву с Овечкиным.

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Иван Демидов наконец-то дебютировал в НХЛ. Многие болельщики в России ждали, когда нападающий впервые выйдет на лёд лучшей лиги мира, но ожидания фанатов из Монреаля, кажется, даже превзошли эту шумиху. За каждым шагом хоккеиста пристально следили, в городе началось настоящее сумасшествие по Ивану.

Самое главное — Демидов не разочаровал. Нападающий провёл шикарный матч с «Чикаго», сначала набрав дебютное очко в НХЛ благодаря ассисту, а затем и открыв счёт своим голам в лиге.

Иван побил клубный рекорд «Канадиенс» в XXI веке. На момент игры россиянину было 19 лет 125 дней, так что он стал самым молодым хоккеистом, набравшим 2+ очка в дебютной встрече. Кроме того, этот результат оказался вторым за всю славную историю «Монреаля». Только Петр Свобода оформил не менее двух очков в более юном возрасте — на момент установления достижения ему было 18 лет 240 дней. Знаковый момент случился в 1984 году.

Кроме того, Демидов стал третьим тинейджером в истории «Канадиенс», который отличился в своём первом матче в лиге. До него это сделали Марк Хантер (1+0 — 8 октября 1981 года; 18 лет 330 дней) и Берни Жоффрион (1+0 — 16 декабря 1950 года; 19 лет 303 дня). А ещё – четвёртым тинейджером за последнее десятилетие, который набрал своё первое очко в НХЛ в течение первых шести минут встречи. До него это удалось Максиму Комтуа, Заку Веренски и Сэму Беннетту.

Дебют Демидова явно удался. Но как на него отреагировали в Северной Америке?

«Да, этот парень пришёл, как и обещали»

Журналист Майк Джонсон отметил схожесть Демидова с Кириллом Капризовым.

«Пытаюсь не преувеличивать, но за 40 минут Демидов показал столько же чистых и лёгких движений, сколько и лучшие игроки, когда у них идёт игра. Он нереален, прямо сейчас он вызывает ассоциации с Капризовым», — написал Джонсон.

Журналист из Эдмонтона Джейсон Грегор задал логичный вопрос.

«Сколько джерси Демидова продаст «Монреаль» до начала плей-офф? Они не смогут произвести их в достаточном количестве», — написал Грегор.

Журналист Montreal Gazette Херб Журковски отметил, что дебют Демидова оказался ровно таким, каким ожидалось.

«Да, этот парень пришёл, как и обещали. Нет, я не про Райана Грина, выбранного во втором раунде (57-й в общем зачёте) драфта 2022 года и дебютировавшего в НХЛ за «Чикаго» в понедельник в «Белл-центре» после того, как он покинул Бостонский университет и отдал результативную передачу. Я про другого парня — Ивана Демидова. В этот вечер царила напряжённая атмосфера, и, казалось, почти все пришли посмотреть на дебют в НХЛ 19-летнего российского вундеркинда, выбранного под пятым номером в 2024 году. И он не разочаровал, забив гол и отдав ассист. У него было три броска, показатель полезности составил «+1», и он провёл на льду 21 смену, в общей сложности сыграв 16.56», — написал Журковски.

«Поезд хайпа вокруг Демидова официально покинул станцию»

Журналист Sportsnet Эрик Энгельс рассказал, почему нападающий находился в чуть более выигрышном положении, чем его одноклубники из «Монреаля».

«Ранним утром в понедельник, за несколько часов до того, как Иван Демидов ворвался в лучшую лигу мира и сразу же оставил свой след, генерального менеджера «Канадиенс» Кента Хьюза спросили, опережает ли «Монреаль» свой график в процессе перестройки. «Хабс» отделяло всего два очка от выхода в плей-офф при двух оставшихся матчах в третьем полном сезоне под его руководством. И генменеджер не колеблясь ответил: «Да». Демидов сделал самый большой шаг в своей жизни и доказал, что оказался более чем готов к этому. Не только потому, что он обладает талантом, от которого волосы встают дыбом и мурашки бегают по коже — он демонстрировал его почти каждую секунду своих первых 16.56 в НХЛ — но и потому, что он был единственным хоккеистом «Монреаля», которому нечего терять. Этот матч оказался для него словно дом, набитый деньгами. Встреча проводилась всего через неделю после окончания рекордного сезона в КХЛ и обсуждения шокирующего расторжения контракта, и Демидов мог просто насладиться этим моментом, что он явно и сделал, отдав передачу самым первым касанием шайбы, прежде чем забить гол первым броском в НХЛ. Как сказал тренер Мартен Сан-Луи ранее в тот же день, 19-летнему россиянину не нужно было быть спасителем — ему просто нужно было быть самим собой. И, как отметил Сан-Луи после матча, ему не нужно было беспокоиться о давлении, связанном с погоней за выход в плей-офф, потому что его бросили в эту гонку в дюйме от финишной черты — он не прошёл ни сантиметра на длинном, извилистом, опасном пути, который проделали «Канадиенс», чтобы прийти к этому последнему большому шагу», — написал Энгельс.

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло напомнил, что уже в ближайшее время мы можем увидеть знаменательное противостояние — Демидова против Александра Овечкина.

«Поезд хайпа вокруг Ивана Демидова официально покинул станцию. Феномен «Монреаля» дебютировал в НХЛ в понедельник во встрече с «Чикаго» и сразу же отличился. «Большие ожидания, но я не знаю, ожидали ли болельщики такого», — сказал комментатор встречи Кен Дэниелс.

Сёдерблум — один из 28 вратарей, которые столкнулись с броском Алекса Овечкина и не пропустили ни одного гола. Демидов зажёг лампу за спиной шведского вратаря всего за 13:32 своей первой игры.

При любой победе над «Блэкхоукс» «Монреаль» обеспечил бы себе место в плей-офф Восточной конференции и серию первого раунда с «Вашингтоном». Демидова незамедлительно втянули бы в знаменательное противостояние с Овечкиным — его известным земляком, который уже имел на своём счету 18 голов в НХЛ к моменту, когда Демидов родился 10 декабря 2005 года», — написал Серулло.

«Возможно, самый талантливый тинейджер «Монреаля» за более чем пять десятилетий»

Журналист The Hockey News Тони Феррари объяснил, в чём заключается важность форварда для «Канадиенс».