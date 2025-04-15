Кучеров признан лучшим плеймейкером по результатам опроса игроков НХЛ

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги провёл опрос, в котором приняли участие 663 хоккеиста НХЛ. Первое место по итогам опроса на звание лучшего плеймейкера НХЛ занял российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 48,25% голосов.

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Второе место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 20,16% голосов. Тройку лучших замкнул немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (6,83%). Четвёртое место занял российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (5,08%). На пятом месте оказался канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (2,7%).

Никита Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019) и «Харламов Трофи» (2019). Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».