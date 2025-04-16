Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин стал вторым тренером в истории КХЛ, одержавшим 450 побед. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Юбилейной для специалиста игрой стал третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (6:2).

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Лидером по данному показателю является Дмитрий Квартальнов — 592 победы, на третьей строчке — Олег Знарок (440).

Игорь Никитин — чемпион России 2004 года в составе омского «Авангарда» и обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 года как игрок, участник Олимпийских игр — 1998. Как тренер специалист становился обладателем Кубка Гагарина с ЦСКА в 2019 году.