«Тампа» уверенно победила «Флориду»

В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду «Амали-Арена» в американской Тампе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», уверенную победу в котором со счётом 5:1 одержали хозяева.

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В составе победителей голами отличились Брейден Пойнт (1+2), Конор Гики, Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш и российский звёздный форвард, лучший бомбардир лиги Никита Кучеров, в активе которого в этой встрече также голевая передача. Голкипер Андрей Василевский совершил 23 сейва.

Единственную шайбу гостей в этой игре забросил Брэд Маршан. Вратарь Сергей Бобровский в этом матче не сыграл. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-1».