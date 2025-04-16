Выяснилось, сколько Овечкин заработал на своей академии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал на своей академии 5,6 млн рублей, сообщают «Страсти».

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Международная хоккейная Академия имени Александра Овечкина, которая в 2025 году должна открыться в Москве, приносит прибыль хоккеисту уже второй год подряд. И это несмотря на то, что здание ещё не сдано в эксплуатацию. Согласно открытым данным, за 2024 год ООО «Международная хоккейная академия им. А.М. Овечкина» показало доходы в размере 28,2 миллионов рублей. При этом чистая прибыль организации составила 5,6 миллионов рублей.

Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 6 апреля установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. Тем самым он отодвинул на второе место Уэйна Гретцки (894). На данный момент у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.