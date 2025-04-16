Мэр Вашингтона официально утвердила «День Овечкина» в столице США

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля «Днём Алекса Овечкина‎». Соответствующий указ был опубликован на её странице в социальной сети Х.

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«‎Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники «Великой восьмёрки», чтобы поздравить Ови с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за «‎Вашингтон» на протяжении всей карьеры в НХЛ‎»‎, — сказано в указе.

Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), 6 апреля, установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. Тем самым отодвинув на второе место Уэйна Гретцки (894). На данный момент у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.