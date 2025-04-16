Потапов: СКА нужны сильные легионеры для борьбы за Кубок Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Ангелиной ИУДИНОЙ, что надо сделать СКА для борьбы за Кубок Гагарина в следующем сезоне.

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– Найти сильных иностранцев и хорошо провести трансферную политику. Повторюсь, что менеджменту клуба придётся очень постараться в это межсезонье. Наш рынок сейчас очень сильно размыт. Ребята в других командах сейчас ведут переговоры или где-то уже есть какие-то договоренности, поэтому армейцам восполнить эти потери будет очень тяжело, – отметил Потапов.

В нынешнем сезоне СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина. Армейцы проиграли московскому «Динамо» (2-4 в серии).

В своей истории СКА два раза побеждал в Кубке Гагарина (2014/15, 2016/17).