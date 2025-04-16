В Канаде перенесли предвыборные дебаты из-за матча «Монреаля»

Предвыборные дебаты в Канаде перенесли из-за матча «Монреаля».

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Дебаты франкоязычных лидеров канадских политических партий были перенесены, чтобы не пересекаться по времени с игрой «Канадиенс», сообщает CTV News.

Мероприятие начнется на 2 часа раньше запланированного ранее времени. Изменение произошло из-за давления со стороны лидеров Новой демократической партии (НДП) и Квебекского блока, которые отметили, что эта игра станет для «Монреаля» последним шансом завоевать место в плей-офф.

Лидер НДП Джагмит Сингх заявил, что трансляция дебатов в одно время с матчем создаст впечатление, что политическая система «оторвана» от избирателей.

«Политическая дискуссия подобного рода не должна конкурировать с чем-то, что так много значит для многих людей», – заявил лидер НДП.

Сингх отметил, что эта просьба не является беспрецедентной. В 2011 году дебаты франкоязычных лидеров были перенесены, чтобы избежать наложения с игрой «Канадиенс» в плей-офф.

Ранее лидер Квебекского блока Ив-Франсуа Бланше сообщил журналистам, что написал в Комиссию по дебатам и предложил поменять местами дебаты на французском и английском языках.

17 апреля «Монреаль» сыграет с «Каролиной». На данный момент канадский клуб идет на 8-м месте в таблице Востока.