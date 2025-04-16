Хоккеиста МХЛ дисквалифицировали на 7 матчей за удар судьи локтем

Спортивно‑дисциплинарный комитет Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) дисквалифицировал на семь матчей нападающего петербургского «СКА‑1946» Даниила Анацкого, ударившего локтем судью по ходу матча плей‑офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ против ярославского «Локо», сообщает пресс‑служба МХЛ.

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Во вторник «СКА‑1946» обыграл «Локо» во втором матче серии ¼ финала плей‑офф (5:4 ОТ). На 14‑й минуте встречи Анацкий, проезжая мимо судьи, ударил его локтем в область лица и шеи. Хоккеист не был наказан за свой поступок по ходу матча.

— На основании предоставленных материалов принято решение наложить на нападающего «СКА‑1946» Даниила Анацкого наказание по п. 1.29 статьи 28 дисциплинарного регламента МХЛ (намеренное применение силы в любой форме в отношении судьи), подвергнуть его денежному штрафу и дисквалификации на семь матчей, — говорится в сообщении пресс‑службы.

«СКА‑1946» ведет в серии до трех побед со счетом 2–0. Следующий матч пройдет в Ярославле 18 апреля.