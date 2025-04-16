В КХЛ отметили снижение количества драк

Сергей Немчинов, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обратил внимание на уменьшение количества драк в современном хоккее.

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«В КХЛ нет особо грубиянов. Мне кажется, драк стало меньше, ударов исподтишка. В НХЛ драки раньше были стилем лиги», – приводит слова Немчинова Legalbet.

Сейчас же, по словам Немчинова, правила изменились, и даже в НХЛ игроки стараются не сбрасывать перчатки, опасаясь наказаний.

В текущем сезоне СКА впервые за 15 лет выбыл из борьбы за Кубок Гагарина уже в первом раунде, уступив московскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии. ЦСКА также завершил выступление в плей-офф на стадии 1/8 финала, команда проиграла серию минскому «Динамо».