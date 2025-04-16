Дмитрий Свищев высказался о том, что в Вашингтоне учредили День Овечкина.

Мюриэл Боузер, мэр Вашингтона, утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.