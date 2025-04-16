Экс-нападающий СКА хочет стать генменеджером

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ предложения о работе в клубах КХЛ.

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– Готовы рассмотреть предложение из клуба КХЛ, если такое поступит?

– Готов.

– В каком качестве себя видите: главного тренера или функционера?

– Нет, в качестве функционера. Надо поучиться, чтобы стать главным тренером. Понятно, что есть игровой опыт и видение игры, но управление игрой… За один день главным тренером стать, мне кажется, невозможно. Даже с моим большим опытом в роли игрока.

– Вам поступали предложения?

– Поступали. Но где-то клуб меня не устраивал, хочется бороться за Кубок Гагарина, где-то что-то еще не подходило.

– А какие команды проявляли интерес? Можете назвать?

– Конечно, не могу.

– Президент СКА – есть такая мечта?

– В СКА есть не президент, а управляющие. Генеральным менеджером стать – с удовольствием.

Сушинский – воспитанник СКА. Он выступал за армейцев в 1990-1996 и 2006-2011 годах. В 2018-2020 годах Сушинский был президентом омского «Авангарда».