Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об утверждении Дня Овечкина в Вашингтоне.

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«События мирового уровня, так сказать. Оно будет отмечаться, оно сейчас будет всё время у всех на слуху, многие будут стараться его как-то отдельно отметить. Все почести, которые Александр получает — абсолютно заслужены. В ближайшие сто лет ничего похожего не произойдёт. Я уверен в этом», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 6 апреля установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. Тем самым он отодвинул на второе место Уэйна Гретцки (894). На данный момент у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Напомним, сегодня стало известно, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля Днём Алекса Овечкина в столице США‎.