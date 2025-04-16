«Сочи» расторг контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

«Сочи» объявил о расторжении контракта с нападающим Александром Хохлачевым по соглашению сторон.

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Хохлачев перешел в «Сочи» по ходу текущего сезона, провел 42 матча в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 17 (7+10) очков.

Ранее в КХЛ Хохлачев выступал за петербургский СКА, омский «Авангард», в составе которых стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, московский «Спартак» и хабаровский «Амур». Также в по ходу карьеры 31‑летний форвард играл в АХЛ.

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