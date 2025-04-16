Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд среди игроков НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день, сообщает пресс-служба клуба. 6 апреля, в день установления россиянином нового рекорда по голам в НХЛ, была продана различная атрибутика с символикой исторического достижения, включающая в себя памятные майки, шайбы с автографом Овечкина и прочие вещи.

Сообщается, что Овечкин лидирует среди всех спортсменов в мире по продаже атрибутики со своим именем. «Кэпиталз» являются рекордсменами по продаже атрибутики среди всех спортивных клубов мира.

Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 6 апреля установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. Тем самым он отодвинул на второе место Уэйна Гретцки (894). На данный момент у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.