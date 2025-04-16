Хоккеист «Питтсбурга» перенес операцию на сердце

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг успешно перенес операцию на сердце, сообщается на сайте клуба НХЛ.

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Ожидаемый срок восстановления 37‑летнего канадца составит от четырех до шести недель. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в 2014 и 2022 годах перенес инсульт.

— Летанг успешно перенес операцию по закрытию открытого овального окна, — говорится в сообщении «Питтсбурга».

Летанг в сезоне‑2024/25 провел 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 30 очков (9 шайб и 21 результативная передача). «Пингвинз» потеряли шансы на выход в плей‑офф.