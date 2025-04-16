Семенов стал новым тренером СКА

Тренерский штаб СКА на следующий сезон сформирован: главный тренер Роман Ротенберг будет отвечать за игру 5х5, нападающих и управление командой. В его штабе – Игорь Шафранов (защитники и большинство), Максим Семёнов (защитники и меньшинство), Дмитрий Кетов (меньшинство), а также тренеры вратарей Евгений Ключников и Александр Соколов. Владимир Юрзинов войдёт в штаб в качестве консультанта.

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В регулярном чемпионате КХЛ СКА заняла 7-е место в Западной конференции, набрав 82 очка в 68 матчах. В плей-офф клуб дошёл до стадии 1/8 конференции, где уступил московскому «Динамо».

«Мы проанализировали статистику и понимаем, над чем работать. Уверен, новый штаб усилит слабые места и сохранит наши сильные стороны», - отметил Ротенберг

Болельщики надеются, что изменения в тренерском составе помогут команде бороться за Кубок Гагарина в следующем сезоне.