«Авангард» обыграл «Трактор» в матче чемпионата КХЛ 3×3

Омский «Авангард» в серии буллитов одержал победу над челябинским «Трактором» в матче 17‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.

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Встреча завершилась со счетом 6:5 Б. В составе омичей дубль оформил Максим Рыбин, который также реализовал решающий буллит. По шайбе забросили Федор Гусынин, Артем Зубков и Данил Фиськов.

У челябинцев дубль на счету Артема Пеньковского, также отличились Егор Иванов, Артем Бородкин и Григорий Несветаев.

Результаты других матчей:

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 1:3;

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 2:8;

«Авангард» — «Ак Барс» — 6:3.

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