«Авангард» в серии буллитов обыграл «Трактор» в матче чемпионата КХЛ 3×3

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Омский «Авангард» в серии буллитов одержал победу над челябинским «Трактором» в матче 17‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.

«Авангард» обыграл «Трактор» в матче чемпионата КХЛ 3×3
© КХЛ 3х3

Встреча завершилась со счетом 6:5 Б. В составе омичей дубль оформил Максим Рыбин, который также реализовал решающий буллит. По шайбе забросили Федор Гусынин, Артем Зубков и Данил Фиськов.

У челябинцев дубль на счету Артема Пеньковского, также отличились Егор Иванов, Артем Бородкин и Григорий Несветаев.

Результаты других матчей:

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 1:3;

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 2:8;

«Авангард» — «Ак Барс» — 6:3.

Прямые трансляции матчей чемпионата КХЛ 3×3 смотрите на каналах семейства «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей
Григорий Несветаев
Артем Бородкин
Артем Зубков
Артем Пеньковский
Максим Рыбин
Егор Иванов
ХК Ак Барс
ХК Трактор
Салават Юлаев
ХК Авангард