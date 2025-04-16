"Ак Барс" проиграл в Казани московскому "Динамо" в серии плей-офф

"Ак Барс" уступил в Казани московскому "Динамо" со счетом 1:3 в третьем матче серии плей-офф. Команда Анвара Гатиятулина впервые проиграла "бело-голубым" в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

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В составе "Динамо" шайбы забросили Максим Джиошвили, Джордан Уил и Дмитрий Рашевский. У "Ак Барса" единственный гол забил Митчелл Миллер.

Следующий матч команды проведут 18 апреля в Казани в 19.30 по московскому времени. Счет в серии стал 2:1 в пользу "Ак Барса". Казанской команде осталось одержать две победы для выхода в третий раунд Кубка Гагарина.

Ранее «Ак Барс» выиграл оба матча серии с «Динамо» в Москве — 5:3 и 2:0.

«Ак Барс» — «Динамо» М — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков, 23:53, 5х4)

0:2 Уил (Гусев, Сикьюра, 36:10)

0:3 Рашевский (Комтуа, 41:10)

1:3 Миллер (Петан, О'Делл, 54:29, 6х4)

Источник : https://realnoevremya.ru/news/333619-ak-bars-proigral-v-kazani-moskovskomu-dinamo-v-serii-pley-off