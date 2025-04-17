В Госдуме оценили идею ввести день Овечкина в России

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила идею ввести день Александра Овечкина в России. Ее слова приводит Sport24.

© Lenta.ru

Роднина заявила, что нужно делать опрос.

«Надо не просто так принимать решение, а сделать какой-то референдум или опрос — собрать мнения. Мнения болельщиков и любителей хоккея куда важнее», — отметила она.

Ранее стало известно, что мэр Вашингтона Мюриел Баузер утвердила День российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Овечкина в столице США. Он будет проходить 11 апреля.

Овечкин установил еще один рекорд НХЛ

6 апреля Овечкин превзошел Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин забросил рекордную 895-ю шайбу в карьере.