НХЛ назвала дату и время первого матча «Вашингтона» Овечкина в Кубке Стэнли

Пресс‑служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала расписание первого раунда Кубка Стэнли с указанием дат и времени начала матчей.

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«Вашингтон», за который выступает российский форвард Александр Овечкин, сыграет первый матч серии до четырех побед с «Монреалем» Ивана Демидова 21 апреля. Первая игра состоится в Вашингтоне и начнется в 19:00 по местному времени (2:00 в ночь на 22 апреля по московскому времени).

Следующие матчи серии пройдут 23, 25 и 27 апреля. В том случае, если команды проведут больше четырех встреч, следующие матчи запланированы на 30 апреля, а также 2 и 4 мая.

Другие пары первого раунда плей‑офф от Востока:

«Тампа‑Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»;

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью‑Джерси Дэвилз»;

Пары первого раунда плей‑офф от Запада:

«Виннипег Джетс» — «Сент‑Луис Блюз»;

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»;

«Лос‑Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»;

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд».

Плей‑офф Кубка Стэнли 2025 стартует 19 апреля и завершится в июне. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида». Регулярный чемпионат текущего сезона выиграл «Виннипег».