Георгиев рассказал о планах на дальнейшую карьеру

Александр Георгиев не рассматривает вариант с возвращением в Россию.

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Как сообщает «Спорт-Экспресс», вратарь на данный момент не рассматривает вариант продолжения карьеры в России. Он выйдет на рынок свободных агентов НХЛ и будет ждать предложений из Северной Америки.

В Фонбет Чемпионате КХЛ права на игрока принадлежат «Спартаку».

Ранее Александр Георгиев сообщил, что покинет «Сан-Хосе». Срок соглашения игрока с кэпхитом 3,4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Летом он станет неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2024/25 Георгиев провел 49 матчей в НХЛ и одержал 15 побед при коэффициенте надежности 3,71 и 87,5% отраженных бросков.