Призер Олимпиады нашел сходства Демидова с Капризовым

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года Сергей Самсонов согласился со сравнением нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова с форвардом «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым. 19-летний россиянин дебютировал в НХЛ после проведённого сезона в КХЛ за петербургский СКА.

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