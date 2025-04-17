Никишин получил визу в США: «Игрок уже в пути в расположение «Харрикейнс». Он отправится в Джедду, откуда прямым рейсом вылетит в Нью-Йорк, а затем направится в Каролину»

Sports.ru

Защитник Александр Никишин получил американскую визу.

Никишин получил визу в США
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Об этом сообщило хоккейное агентство Winners.

Ранее Никишин покинул СКА и подписал контракт новичка с «Каролиной» на 2 года.

«Александр Никишин час назад получил американскую визу и уже находится в пути в расположение клуба «Каролина Харрикейнс». Маршрут игрока будет следующим: сначала он отправится в Джедду, откуда прямым рейсом вылетит в Нью-Йорк, а затем направится в Каролину», – сообщили в Winners Hockey Agency.
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